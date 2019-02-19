شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم لمسئولى السكة الحديد باجتماع "محلية البرلمان": "جبتولنا إحباط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم استكمال سور السكة الحديد لمنطقة مدينة أبو حماد.

وانتقد "سويلم" عدم حضور رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، قائلا: "4 طلاب توفوا بسبب عدم وجود سور فى المنطقة المكتظة بالسكان، ونريد خطة زمنية للانتهاء من السور؛ لأن حولها مدارس والأمر يشكل خطورة على حياة الطلاب".

وتابع "سويلم": "أى حاجة عند السكة الحديد لازم يجيبلك إحباط، مش عارفين نجيب نتيجة منهم، كل حاجة يحيلوها لمجلس المديرين".

وعقب اللواء حسين الجندى، سكرتير عام محافظة الشرقية، بأنه بالتنسيق مع الإدارة المركزية بهيئة السكة الحديد، أكدت أنه تم إدراج الطلب فى الخطة للسنة المالية الجديدة، وكل الدعم من المحافظة لهذا الطلب.

فيما قال النائب أحمد السجينى: "عايز ممثلى الوزارات يدرسوا طلبات الإحاطة جيدا ويجهزوا ردود عليها، انتوا مش جايين هنا عشان تقعدوا شوية وتاخدوا صورتين وتمشوا، واللجنة توصى بتكليف ممثل السكة الحديد بالتواصل مع سكرتير عام محافظة الشرقية وعقد اجتماع فى المحافظة لبحث حل هذا الأمر، وإذا تطلب الأمر النزول على الطبيعة يتم النزول للمعاينة، وإبلاغ لجنة الإدارة المحلية بنتائج الاجتماع خلال 15 يوما".