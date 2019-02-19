الغريب من السراي: الحريري يقارب موضوع النازحين بعين المصلحة الوطنية

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في تصريح له من السراي الحكومي أنه "وضعت رئيس الحكومة سعد الحريري بأجواء زيارتي سوريا"، داعيا "لإخراج الملف من التجاذبات السياسية ولمقارية تأخد مصلحة لبنان أوّلاً".
وأوضح الحريري أن "ما بيننا والحريري يبقى بيننا وبينه وهو عوّدنا على "مصلحة لبنان أولا" وهو يقارب موضوع عودة النازحين السوريين بعين المصلحة الوطنية أولا".
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