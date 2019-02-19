وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الأوضاع الإنسانية باليمن سيئة للغاية

لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة ​مارك لوكوك​ إلى أن "24 مليون نسمة في ​اليمن​ يحتاجون للحماية الأمنية والغذائية و20 مليون يمني بحاجة للغذاء"، مشيراً إلى أن "​العنف​ تراجع في ​الحديدة​ واشتد في جبهات أخرى مثل حجة".

وأعلن أن "الأوضاع الإنسانية في اليمن سيئة للغاية"، مشيراً إلى أن "​السعودية​ و​الإمارات​ قدمتا الدعم المالي الأكبر لنا"، لافتاً إلى أن "الدعم المالي السخي أسهم في تراجع المجاعة وسوء الأوضاع الصحية في اليمن".