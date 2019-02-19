تسليم مدنيين ومقاتلين بينهم أجانب أنفسهم الى قوات سوريا الديموقراطية

سلّم عشرات المدنيين وعدد من مقاتلي ​تنظيم داعش​، وبينهم أجانب، أنفسهم الى قوات ​سوريا​ الديموقراطية في شرق سوريا، وفق ما قال متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.

ومنذ أربعة أيام، توقفت حركة فرار الأشخاص من آخر بقعة يتواجد فيها الجهاديون في منطقة الباغوز في شرق سوريا، ودخلت ​شاحنات​ إلى بلدة الباغوز لإخراجهم ونقلهم إلى نقطة تجمع الفارين".