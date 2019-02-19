وزير إسرائيلي شجع يهود فرنسا على القدوم إلى إسرائيل بعد أعمال معادية للسامية

دعا وزير الهجرة ال​إسرائيل​ي يوآف غلانت، ​اليهود​ الفرنسيين إلى "القدوم إلى الوطن إسرائيل"، عقب أعمال تخريب معادية للسامية في مقبرة شرق ​فرنسا​.

وركز في بيان، على أنّ "تدنيس المقبرة اليهودية في فرنسا يعيد إلى الأذهان الأوقات المظلمة من تاريخ الشعب اليهودي"، لافتًا إلى "أنّني الأسبوع الماضي، زرت مقبرة يهودية في ​باريس​ تعرّضت لانتهاك معاد للسامية". وشدّد على "أنّني أدين بشدّة ​معاداة السامية​ في فرنسا".

وكان قد تمّ اكتشاف 80 قبرًا يهوديًّا رسم عليها الصليب المعقوف، رمز ​النازية​، في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة من الحدود مع ​ألمانيا​ في منطقة الساكي.

وتجري مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية، لإدانة تزايد أعمال التخريب المعادية للنازية في الأسابيع الأخيرة الّتي تتصادف غالبًا مع تظاهرات "السترات الصفر".