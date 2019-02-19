دعا وزير الهجرة الإسرائيلي يوآف غلانت، اليهود الفرنسيين إلى "القدوم إلى الوطن إسرائيل"، عقب أعمال تخريب معادية للسامية في مقبرة شرق فرنسا.
وركز في بيان، على أنّ "تدنيس المقبرة اليهودية في فرنسا يعيد إلى الأذهان الأوقات المظلمة من تاريخ الشعب اليهودي"، لافتًا إلى "أنّني الأسبوع الماضي، زرت مقبرة يهودية في باريس تعرّضت لانتهاك معاد للسامية". وشدّد على "أنّني أدين بشدّة معاداة السامية في فرنسا".
وكان قد تمّ اكتشاف 80 قبرًا يهوديًّا رسم عليها الصليب المعقوف، رمز النازية، في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة من الحدود مع ألمانيا في منطقة الساكي.
وتجري مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية، لإدانة تزايد أعمال التخريب المعادية للنازية في الأسابيع الأخيرة الّتي تتصادف غالبًا مع تظاهرات "السترات الصفر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي شجع يهود فرنسا على القدوم إلى إسرائيل بعد أعمال معادية للسامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.