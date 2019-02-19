الدفاع الروسية: قدمنا أدلة قاطعة على انتهاكات أميركية مباشرة لمعاهدة الصواريخ

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّ "​روسيا​ قدّمت أدلّة قاطعة على انتهاكات أميركية مباشرة لمعاهدة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى". وأوضحت أنّ "الاتهامات الموجّهة لروسيا حول انتهاك صاروخ "9ام729" للمعاهدة المذكورة، مبنيّة على معلومات استخبارية مفبركة".

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