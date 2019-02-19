ديرشبيغل: لندن قلقة من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية

أفادت صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية بأن "لندن قلقة من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية"، مشيرةً إلى أن "لندن تطالب باستثناء صفقات طائرات التورنيدو والتايفون للسعودية من قرار ألمانيا".
ولفتت إلى ان "بريطانيا تنتقد قرار ألمانيا وقف توريد الأسلحة للسعودية"، مشيرةً إلى أن "لندن قلقة من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية".
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