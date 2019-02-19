حيا النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ بشأن ​الزواج المدني​، مؤكداً "انني أؤيّد الزواج المدني الاختياري".

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: تحية لشجاعة الوزيرة الحسن وأنا طبعا أؤيد الزواج المدني الاختياري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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