افادت معلومات لـ"النشرة" ان "عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ دخل إلى المستشفى بعد اعلانه الثقة للحكومة العتيدة، وقد اجرى يوم امس ​عملية جراحية​ ناجحة في اعلى العامود الفقري لازالة بعض التكلسات الناتجة عن العمل المكتبي الذي يزاوله نصرالله منذ سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: النائب محمد نصرالله اجرى عملية جراحية ناجحة في اعلى العامود الفقري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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