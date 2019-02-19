"اللبناني الواعد": نرحب بزيارة الغريب لسوريا وهي خطوة لا بد منها

رحب ​الحزب اللبناني الواعد​ بالزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ الى دمشق، من اجل البحث في السبل الآيلة الى عودة ​النازحين السوريين​ الى ديارهم.

وراى الحزب في بيان له انه "انطلاقا من المبادرات التي قمنا بها في هذا السياق، نجد ان هذه الخطوة لا بد منها من اجل المساهمة في اقفال هذا الملف، وبهذا تقترن النية بالتنفيذ انطلاقا من مساع بناءة وعملية.