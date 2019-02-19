محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلنت منصة نون دوت كوم، للتسوق الإلكتروني، عن بدء تقديم خدماتها في مصر، وذلك بشكل تجريبي. وخصصت المنصة صفحة لمصر، وعرضت فيها الأسعار بالجنيه المصري. وتعتبر نون من منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة والتي تعمل حاليا في السعودية والإمارات. وأسس المنصة رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية، الذي يمتلكها مع مجموعة من المستثمرين بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر "نون دوت كوم" للتسوق الإلكتروني تبدأ تقديم خدماتها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.