الهند تطالب باكستان بإجراء "موثوق وواضح" بعد اعتداء كشمير

طالبت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، باكستان باتخاذ إجراء "موثوق وواضح" بعد اعتداء انتحاري في كشمير، مع رفضها لعرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تقديم المساعدة في التحقيق في الاعتداء.

وقال وزير الخارجية الهندي في بيان "نطلب من باكستان التوقف عن تضليل المجتمع الدولي وأن تتخذ إجراء موثوقاً وواضحاً ضد المتورطين في هجوم بولواما الإرهابي، وضدّ الهجمات الإرهابية والجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق تحت سيطرتها".

وناشد وزير الخارجية الباكستاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، المساعدة في تخفيف التوتر الذي تصاعد بشدة بين بلاده والهند بعد تفجير انتحاري في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه حملت نيودلهي إسلام اباد المسؤولية عنه.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يواجه انتخابات عامة في مايو، قد حذر باكستان من "رد قوي" على التفجير الذي أعلنت جماعة إرهابية تربطها صلات بباكستان مسؤوليتها عنه، مما أثار مخاوف من نشوب صراع بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية.