ترامب يتعرض للمقاضاة بسبب إعلان الطوارئ

كتبت - نور إبراهيم:

أعلن منذ أيام الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب"حالة الطوارئ، وذلك ليتجاوز الكونجرس، وتأمين التمويل اللازم لمشروع إقامة السور الحديدي على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

تسبب القرار في نشر الفوضى والتوتر في الولايات الأمريكية، حيث تقدمت حوالي 16 ولاية برفع دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إعلان حالة الطوارئ، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

رفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب

بسبب قراره إعلان حالة طوارئ وطنية بغية الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

تعهد الديمقراطيون بالطعن ضد هذه الخطوة باستخدام كافة الوسائل المتاحة، حيث قال المحامي العام بولاية كاليفورنيا "خافيير شافيير" إن هذه الولايات قررت رفع دعوى قضائية ضد ترامب لإثنائه عن سوء استغلال سلطاته

الرئاسية.

كما أوضح أن المحاميين قرروا مقاضاة ترامب لمنعه من سرقة أحادية الأجانب لأموال دافعي الضرائب التي خصصها الكونجرس بصورة قانونية لصالح مواطني الولايات، وتطالب الدعوى التي رفعتها الولايات بإصدار أمر قضائي يوقف إعلان الطوارئ أثناء استمرار المعركة القضائية.

وقرر ترامب إعلان الطوارئ بعد أن رفض الكونغرس منح إدارته تمويلًا لبناء الجدار الحدودي.

وكانت الدعوى القضائية الأولى التي رُفعت ضد ترامب من قبل مجموعة "بابليك سيتيزن" باسم محمية طبيعية وثلاثة من ملاك الأراضي علموا أن الجدار قد يُبنى على ممتلكاتهم الخاصة.