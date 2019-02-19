كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يؤكد الحرص على استقرار ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء، أن بلاده حريصة على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا.

وقال العثماني، خلال استقباله في الرباط اليوم وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا والوفد المرافق له، إن "هذا الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين لا يقتصر على الجانب السياسي أو الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضاً المستوى الأمني والثقافي والشعبي".

وأوضح أن العاهل المغرب محمد السادس مهتم كثيراً باستقرار ليبيا وبتطوير العلاقات معها لما لها من دور كبير في المنطقة المغاربية.

ويقوم وزير الداخلية الليبي حالياً بزيارة إلى المغرب يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المغاربة.