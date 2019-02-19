كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: تنظيم داعش يحاصر 200 أسرة في آخر معاقله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في سوريا وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وقالت باشليه في بيان: "كثير منها (الأسر)... لا يزال يتعرض (أيضاً) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة إن "القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب".