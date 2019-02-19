كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش "تحاصر 200 عائلة" في آخر معقل لهم في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن مصير حوالي 200 عائلة كما ورد في آخر منطقة صغيرة في سوريا لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت ميشيل باشيليت ، رئيسة حقوق الإنسان ، إن العديد من النساء والأطفال في باغوز قد تم منعهم من مغادرة اخر معقل لمقاتلى الدولة الإسلامية.

كما استمر تعرضهم لقصف مكثف من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمقاتلين السوريين المتحالفين.

وطالبت باشيليت بأن يتم توفير ممر آمن لأولئك الذين يريدون الفرار.

وأضافت "يجب أيضا حماية أولئك الذين يرغبون في البقاء قدر الإمكان." "لا ينبغي التضحية بهم من أجل أيديولوجية من جهة ، أو نفعية عسكرية من جهة أخرى.

"إذا كان حماية أرواح المدنيين يعني قضاء بضعة أيام أخرى لالتقاط آخر جزء من الأرض التي تسيطر عليها [داعش] ، فليكن ذلك".

وقبل خمس سنوات ، سيطرت داعش على 88،000 كيلومتر مربع من الأراضي الممتدة من غرب سوريا إلى شرق العراق ، وأعلنت إنشاء "الخلافة" ، وفرضت حكمها الوحشي على ما يقرب من ثمانية ملايين شخص ، وولدت مليارات الدولارات من النفط ، الابتزاز والسرقة والاختطاف.

والآن ، هناك حوالي 300 مسلح ومئات المدنيين محاصرين داخل حوالي 0.5 كيلومتر مربع من الأراضي في باغوز ، وهي قرية صغيرة في وادي نهر الفرات الأوسط بالقرب من الحدود مع العراق.