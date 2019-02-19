بعد أسابيع قليلة من انتقاله لريال مدريد.. إبراهيم دياز في طريقه لمغادرة “الملكي”!

بعد أسابيع قليلة فقط من توقيعه لنادي ريال مدريد الإسباني، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أصبح اللاعب المغربي – الإسباني إبراهيم دياز، قريبا جدا من مغادرة النادي الملكي، في اتجاه فريق آخر في الدوري الإسباني الممتاز، لفشله في إثبات ذاته.
وحسب صحيفة “راديو كاتالونيا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن اللاعب الشاب، الذي ينشط في مركز متوسط ميدان هجومي، سينتقل بنسبة كبيرة صوب فريق إسبانيول برشلونة، على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في إسبانيا.
وحسب المصدر نفسه، فإن تعرض لاعب فريق إسبانيول، الأرجنتيني بابلو بيانتي، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، أنهت موسمه مبكرا، ستمنح النادي الحق في التوقيع للاعب جديد.
ويرغب اللاعب السابق لمانشستر سيتي، في الحصول على دقائق أكبر رفقة فريق إسبانيول، في حال ما تمت صفقة انتقاله، وذلك بعد أن فشل في نيل ثقة مدرب الريال، سانتياغو سولاري، الذي لم يشركه سوى في 3 مباريات، لعب خلالها 25 دقيقة فقط.
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