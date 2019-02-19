بعد شهرين من الاعتقال.. السلالية رحمة تُعانق الحرية

بعد شهرين من الاعتقال داخل السجن المحلي في بني ملال، بتهمة عرقلة شركة وإهانة موظف، عانقت المعتقلة السلالية، رحمة، الحرية، أمس الاثنين.

وعرفت قضية المعتقلة السلالية انفراجا، بعد قبول المحكمة طلب هيأة الدفاع متابعتها في حالة سراح، وتأجيل الملف إلى جلسة 25 فبراير الجاري.

وشهدت المحكمة الابتدائية في بني ملال حضور مجموعة من الحقوقيين، والسلاليين لمؤازرة المعتقلة، حيث عمت فرحة كبيرة بعد سماع خبر إطلاق سراحها، على الرغم من أنه كان قرارا مفاجئا للجميع، لأنه سبق للمحكمة أن رفضت مجموعة من طلبات السراح سابقا.

وتعود تفاصيل الاعتقال بعد احتجاج مجموعة من السلاليين، والسلاليات، منذ أزيد من سنتين على تفويت أرضهم لشركة خاصة، من دون موافقتهم، وعلى إثر هذه الاحتجاجات تم اعتقال رحمة، ومتابعتها في حالة اعتقال.