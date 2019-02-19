رونالدو يفتتح فندقا بـ 43 مليار سنتيم بمراكش

من المقرّر أن يفتتح اللاعب الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في شهر مارس المقبل، فندقا ومحلات تجارية بمدينة مراكش، في سياق توسيع استثماراته السياحية بإحداث فروع جديدة لسلسلة فنادق “بيستانا سي إر 7″، بكل من المدينة الحمراء، ونيويورك، ومدريد، بعد أن كان النجم السابق لفريق ريال مدريد الإسباني افتتح، في وقت سابق، فروعا للسلسلة، بشراكة مع مجموعة “بيستانا الفندقية” في العاصمة البرتغالية، لشبونة، وفونشال عاصمة جزر ماديرا.

وقد كلف تشييد “فندق بيستانا سي إر 7 مراكش”، الواقع بين حدائق “المنارة” وشارع “محمد السادس”، ميزانية تصل إلى 430 مليون درهم (43 مليار سنتيم)، ويحتوي على 164 غرفة، وأجنحة خاصة، ومطعمين.

وسبق للمدير في مجموعة “بيستانا”، جوزيه روكيت، أن أدلى بتصريحات لوسائل إعلام دولية، أوضح فيها بأن الأشغال في فندق “بيستانا سي إر 7 مراكش”، ستستغرق حوالي سنة ونصف، مضيفا بأن المجموعة ستفتح، بالموازاة مع ذلك، محلات تجارية لبيع الملابس والأحذية بالمدينة الحمراء.