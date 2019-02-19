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تحرص الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على الرضاعة الطبيعية، لتغذية مولودتها الجديدة “ليا”، وقالت عنها إنها الطريقة الأقوى للتواصل معها، وذلك في رد على صورة لها، انتشرت، أخيرا، وهي تغذي طفلا بواسطة زجاجة الحليب.
ونشرت نانسي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة وهي ترضع طفلتها حديثة الولادة، وقالت عن الأمر: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة إلي هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان، والحب، والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي، وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به”.
ونشرت مواقع لبنانية، وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، صورة لنانسي عجرم، مرجحة أن تكون الطفلة، التي ترضعها هي ابنتها “ليا.”
وأنجبت نانسي عجرم “ليا”، في بداية فبراير الحالي، علما أنها أم لطفلتين أخريتين؛ هما “إيلا”، و”ميلا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تنشر صورتها مع ابنتها: الرضاعة أقوى وسيلة للتواصل مع “ليا” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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