بعد قرار الجامعة.. الإتحاد الإفريقي يغير حكام مباراة الرجاء وبركان في كأس الـ”كاف”

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تغيير الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة فريق الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، برسم ثالث مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي، والتي ستجمع بينهما يوم الأحد المقبل بالمجمع الرياضي الأمير مولا عبد الله بالرباط.

سبب هذا التغيير، هو تعيين نفس الطاقم التحكيمي، الذي يرأسه السينيغالي ميغيت نديايي، لإدارة مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان، في إطار الجولة القادمة من البطولة الاحترافية.

وعين الاتحاد اللإفريقي ثلاثي تحكيم آخر، من السينيغال أيضا، يقوده حكم الساحة موسى سي.

وفي تصريح خص به “اليوم24″، قال جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة، إن هذه الأخيرة “طلبت من الاتحاد السينيغالي للعبة، الاستفادة من خدمات الحكم موسى سي أو ميغيت نديايي، اللذان يعتبران من أبرز الحكام في السينيغال والقارة الإفريقية، قبل أن نتوصل بإسم نديايي”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن” الاتحاد الإفريقي بعد تعيين ندياي في هذه المباراة، سيتجه غلى تعيين مواطنه موسى سي للقاء الرجاء وبركان في المنافسة القارية”.

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وعبر عدد من انصار الفريق الأخضر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن “غضبهم” من قرار إدارة نفس الحكم لمباراة نهضة بركان في البطولة ولقاء كأس الـ”كاف”، قبل أن يقرر الاتحاد القاري تغييره، وهو الأمر الذي خلف ارتياحا في نفوس الرجاويين.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت مساء أمس الإثنين، تعيين ثلاثي تحكيمي من السينيغال، من أجل قيادة “ديربي” الشرق بين مولودية وجدة ونهضة بركان، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

وذكر بلاغ رسمي للجامعة، مساء أمس الإثنين، أنه ‘”تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والإتحادات الإفريقية لكرة القدم، تم تعيين طاقم تحكمي من السنغال بقيادة الحكم الدولي ماكيت ندياي، لإدارة المباراة التي ستجمع يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بين فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان برسم مؤجل الجولة 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول”.