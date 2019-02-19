يا ويل | جريس بابيش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - |يا ويل" أغنية جريس بابيش الجديدة، وهي تندرج ضمن الموسيقى الفلسطينية الحديثة التي تمتاز بأن شجنها نابع من حزن وجودي يظهر حتى في حالات الحب. جريس بابيش من موسيقيي الأندرجراوند الفلسطينيين الذين يعملون على مشاريع موسيقية بديلة ومحدثة، منها فرقة "مفرّ" و"11 كوكب" وهو أيضًا عضو في "السيرك". كلمات الأغنية الليل بطّل بهالعيون وضيعني فيكي يا سما وحتى أنا مش أنا.. والناس بطّلت انتي ولا حتى يا ويل ولا ليلي ليل ولا لما دورت عليكي رجعتي ورجعتيلي اياني Advertisements يا ويل.. حياتك انتي فيها وبشوف حالي فيها شو بدك بمجنون مجنوووووون يسرق يمكن أفكارك يمكن يرجعلك يمكن هاد خيارك بس ما تقولي يا ويل

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