أم الفحم: التماس لإصدار أمر قضائي ضد رئيس البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت قائمة "أم الفحم للجميع" في بلدية أم الفحم ممثلة بعضو البلدية، المحامي توفيق سعيد جبارين، بالتماس إلى محكمة الشؤون الإدارية في حيفا، طلبت فيه من المحكمة إصدار أمر لإلزام رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، بالكشف عن "معلومات ومستندات حول قضايا فساد واستيلاء على المال العام وتعيينات غير قانونية في بلدية أم الفحم".

وقدمت القائمة الالتماس يوم أمس، الإثنين، في أعقاب رفض رئيس البلدية، كما قالت، الرد على توجهات المحامي جبارين ورسائل وجهها لرئيس البلدية، طالبه فيها بالكشف عن "قضايا فساد في أروقة البلدية ومن بينها تعيينات غير قانونية، دفع أموال من البلدية لأشخاص ذوي توجهات سياسية معينة، دفع معاشات لموظفين لم يقدموا أي عمل للبلدية، تخصيص أراضي عامة لجمعيات بطرق مخالفة للقانون وغيرها."

وحددت المحكمة جلسة للنظر في القضية بتاريخ 16.05.2019.

هذا، ولم يصدر أي تعقيب عن بلدية أم الفحم بهذا الشأن، وسنقوم بنشره في "عرب 48" إذا ما وصلنا لاحقا.