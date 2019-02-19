البحرين تقبض على شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:18 مساءً, 19 فبراير 2019 م المناطق - واس ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار بحريني.

وضبط بحوزة المقبوض عليهم، وفقًا لوكالة أنباء البحرين كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

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