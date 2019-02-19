شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى تفجير "الدرب الأحمر" بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

"صوت انفجار شديد هز المكان كله ، فأسرعنا تجاة الصوت وجدنا عدد كبير من رجال الامن يلتف حول شاب كان يحمل حقيبة على ظهرة ويقال انه كان يرتدى حزام ناسف" ..

هكذا وصف لـ " اليوم " أحد شهود العيان ويدعى أحمد محمود عامل فى مخبز بمنطقة الدرب الأ حمر، المنطقة التى شهدت الحادث الإرهابي أمس بالعاصمة المصرية القاهرة .

وقال أحمد أنه توجه الى مكان الانفجار فوجد كمية كبيرة من الدخان والتراب تغطي المكان وعدد كبير من الاهالي يتجمعون بالمنطقة وبينهم أمين شرطة على الارض متوفيا بسبب الانفجار وأيضا ضابطين وبعض الاهالي وإلى جوارهم شاب ممزق جسدة كان يحمل حقيبة على ظهره ، وهو شاب رأيناه من قبل فى المنطقة ، ويقول بعض الاهالي أنه من سكانها .

وأضاف الشاهد أن المنطقة تتمتع بهدوء نسبي منذ فترة طويله ولا يسكن فيها غرباء ويوم الحادث كان الأمر طبيعي حتى فوجىء الاهالي بشاب يسير فى المنطقه ويقابله عدد من رجال الشرطة يزيد عددهم عم 6 أفراد وفجاة وقع الانفجار .

وفى سياق متصل يواصل فريق من النيابة العامة بناء على توجيهات المستشار نبيل صادق النائب العام المصري التحقيق في الحادث الارهابي ، والذى تشير التحقيقات الاولية فيه إلى أن الارهابي مفجر نفسة كان من سكان المنطقة واهو المشتبه فيه بتنفيذ التفجير الذى وقع أمام مسجد الاستقامة الأسبوع الماضي بمحافظة الجيزة .