وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب في "حجور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في بلدة "حجور" بمحافظة حجة، من حصار وقصف وتدمير للمنازل وقتل وتهجير للمدنيين هي "جرائم حرب وإبادة جماعية".

وذكر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية، تفرض منذ أشهر، حصاراً مطبقاً على قبائل ‎حجور وتنكل بأبنائها الجمهوريين وتلاحقهم في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها".

وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية عادت ومنذ شهر، لتشدد حصارها على أهالي حجور وتمنع إمدادات المياه وتقصف قراها بالأسلحة الثقيلة وتدمر المنازل وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال".

ولفت الإرياني إلى أن "أفعال الحوثيين هي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الإنسانية التي مارستها المليشيا منذ انقلابها على الدولة بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".

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واستنكر المسؤول اليمني ما سماه بـ"التخاذل الأممي تجاه الجرائم الحوثية في حجور بمحافظة حجة".

وأكد أن "سياسة الكيل بمكيالين تتضح في الصمت الدولي وتجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لجرائم الحرب التي ترتكبها ‎المليشيا الحوثية بحق المواطنين في حجور".

وأوضح الإرياني أن "مواقف الأمم المتحدة تجاه حجور، تثير علامات الاستفهام مقارنة بصوتها العالي والحديث عن الكلفة الإنسانية بعد إطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة".