بالصور.. الجناح السعودي بـ"أيدكس".. حضور يحكي تطور الصناعات العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جولة واحدة لا تكفي في الجناح السعودي بنسخة عام 2019 من معرض أيدكس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، فهو بالإضافة إلى كونه الأكبر عربياً وخليجياً والثاني من حيث المساحة بعد دولة الإمارات، يمثل تنوعاً كبيراً يعكس بصورة لافتة تطور الصناعات الدفاعية في مملكة الحزم والعزم.

فعلى امتداد المساحة الخضراء المزينة بأعلام المملكة العربية السعودية، تتوزع الآليات العسكرية والمقاتلات الحديثة التي تحكي تطور الصناعات الدفاعية في المملكة عبر أكثر من 15 شركة سعودية مشاركة في المعرض.





فالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية تشارك ضمن جناح سعودي موحد يحتوي على أقسام عدة.

ومع أول إطلالة على الجناح لا تملك إلا الوقوف أمام الطائرات الخفيفة غير المأهولة، وهي مقاتلات دفاعية يبلغ مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كلم، وتمتاز بقدرتها على التخفي والارتفاع إلى نحو 16500 قدم، والبقاء لمدة تصل إلى 8 ساعات في الأجواء، وهي مزودة بمنظومات تصوير نهارية وليلية فائقة الدقة.





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وعلى مقربة من الطائرات غير المأهولة، تشمل مشروعات مقاتلات جوية سعودية أخرى، تحمل أسماء "شاهين" و"يمامة" و"حارس الأجواء" التي ستقوم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بتصنيعها في القريب العاجل عقب الفراغ من تجهيز خطوط إنتاجها من قبل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.

كذلك تقدم المؤسسة السعودية للتصنيع العسكري أحدث منتجات مصانع المدرعات والآليات الثقيلة مثل: المدرعة التكتيية صغيرة ومتوسطة الحجم، والمصممة من وحدات خيارات متعددة توفر مستويات حماية عالية متعددة.

وتشمل المعروضات في الجناح السعودي المركبة "طويق 2" التي تمتاز بقدرة محرك عالية وسعة حمولة تصل إلى 14.5 طن، مع تصميم يؤهلها للتكيف مع أصعب الظروف المناخية والصحراوية في السعودية.





وتشكل منتجات مصنع قطع الغيار حضوراً كبيراً في الجناح الذي يعرض نماذج تقدم لعدد من القطاعات الصناعية بالمملكة خاصة تلك التي لا تتوافر لها رسومات ومواصفات فنية للقطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص.

وإلى جانب الآليات الثقيلة وقطع الغيار، يضم الجناح منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار والمتضمنة البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، والبندقية G3 للتشريفات، ونصف الرشاش MP5، والذخائر بأنواعها كالذخيرة الخفيفة عيار 7,62 ملم وعيار 12,7 ملم، والذخيرة المتوسطة عيار 20 ملم بنوعيها شديدة الانفجار والخارقة للدروع، بالإضافة إلى عرضها منتجات الذخيرة الثقيلة مقذوف 155 من نوع m 2000 شديد الانفجار ومقذوف 155من نوع m236a1 المضيء تحت الأشعة الحمراء، ومقذوف 155 من نوع m2000a1 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى، والعبوات الدافعة أحادية القاعدة للمسافات القريبة، وعبوات دافعة للمسافات البعيدة ثلاثية القاعدة، ومقذوف مدفعية عيار 155 من النوع الدخاني m2002.