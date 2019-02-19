هل تعاقب الهند باكستان بقرارات اقتصادية دولية؟

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تعتزم الهند ممارسة ضغوط دولية واسعة ضد باكستان خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في ضربات قاسية لجهود إسلام آباد من أجل جذب الاستثمارات.

بلغت الأزمة المتصاعدة بين الهند وباكستان مستوى جديدا في أعقاب التوترات التي أعقبت اتهام نيودلهي لإسلام آباد بالضلوع في حادث تفجير انتحاري بمنطقة كشمير المتنازع عليها، الأمر الذي صاحبه استدعاء من باكستان لسفيرها لدى الهند للتشاور في الأمر. التوترات المتصاعدة يبدو أنها لن تقف عند هذا الحد، في ظل عزم الهند التصعيد على مستويات دولية مختلفة، بما يشمل تشكيل جبهة ضد إسلام آباد خلال المستقبل القريب، والعمل على إحراجها عالميًا في عديد من المحافل الرسمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، أكدت أن بلادها ستضغط من أجل إدراج باكستان في القائمة السوداء بشأن تمويل الإرهاب في الاجتماع العام لـ"فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، عقب الهجوم الذي وقع في منطقة "بولواما" الأسبوع الماضي، كجزء من مجموعة تدابير عقابية اقتصادية ستتخذها الهند ضد باكستان، التي أصلًا

صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، أكدت أن بلادها ستضغط من أجل إدراج باكستان في القائمة السوداء بشأن تمويل الإرهاب في الاجتماع العام لـ"فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، عقب الهجوم الذي وقع في منطقة "بولواما" الأسبوع الماضي، كجزء من مجموعة تدابير عقابية اقتصادية ستتخذها الهند ضد باكستان، التي أصلًا مدرجة على قائمة “FATF” الرمادية. باكستان تحذر الهند من أي ضربات عبر الحدود ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع القادم لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في 17-22 فبراير بالعاصمة الفرنسية باريس، ضغطًا كبيرًا من جانب الهند لإدراج باكستان في القائمة السوداء. وترى الهند، أن إعلان "جيش محمد"، وهي المجموعة التي تتخذ من باكستان مقرًا لها، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 من أفراد قوات الهند، يستدعي العمل الدبلوماسي لوضع باكستان في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الباكستاني المتعثر. Advertisements وفي الوقت نفسه، تلقى الهند دعمًا واسع النطاق بشأن قضية دور باكستان في الهجمات الإرهابية عبر الحدود المتنازع عليها، حيث لمست القيادة الهندية ذلك في مؤتمر ميونخ للأمن (MSC) وخلال اجتماعات مختلفة على هامش الاجتماع السنوي الرئيسي في ألمانيا، وذلك بعد أن حضر نائب مستشار الأمن القومي بانكاج ساران الدورة رقم 55 من المؤتمر الذي أقيم خلال الفترة من 15 و17 فبراير. وعقد ساران لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة مع ممثلين من ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي وأفغانستان وأوزبكستان وبنجلاديش وميانمار وأرمينيا ومنغوليا وسلطنة عمان. مقتل 24 شخصا وتشريد عشرات الآلاف بسبب أمطار غزيرة في الهند وقال أحد المصادر المطلعة على المحادثات: "تمت إدانة الهجوم بشكل لا لبس فيه، وكان هناك دعم واسع النطاق لخطط الهند بشأن مواجهة تلك العمليات". المساعي الدبلوماسية الهندية، قد تضرب باكستان بشكل قاس، خاصة أن مجموعة العمل المالي وضعت باكستان في القائمة الرمادية منذ يونيو 2018، كما حددت خطة عمل لمدة 15 شهرًا حتى أكتوبر 2019 لإثبات أنها تتخذ خطوات لكبح تمويل الإرهاب، كما وضعت المجموعة خطة عمل من 27 نقطة من المقرر تنفيذها بحلول سبتمبر 2019. وتتولى المجموعة الفرعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) رصد التقدم الذي أحرزته باكستان في النقاط الـ27، وعُقد الاجتماع الأخير للمراجعة في الفترة من 8 إلى 10 يناير مع السلطات الباكستانية في سيدني، وسيتم تقديم تقريرها الخاص بالأداء الباكستاني إلى المجموعة الفرعية. مظاهرات غاضبة في باكستان بعد اغتصاب طفلة وقتلها وتمثل الجهود الهندية في هذا الصدد ضغطًا واسعًا على باكستان، التي تسعى بشتى السبل لإنهاء تعثرها الاقتصادي في المستقبل القريب، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ أمواله في مشروعات مختلفة داخل البلاد، وهو الأساس الذي تسعى إسلام آباد إلى دعمه على المستوى الدولي.

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