ماكرون يعد "بإجراءات" و"قوانين" لمكافحة معاداة السامية بعد تدنيس مقبرة يهودية في...

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ "إجراءات" وإصدار "قوانين" لمكافحة معاداة السامية، وذلك لدى وصوله إلى مقبرة كاتسنايم في شرق فرنسا. وصرّح ماكرون أثناء لقائه سكاناً مستائين "سنتخذ إجراءات وسنصدر قوانين وسنعاقب". ووقف بصمت أمام عدد من القبور، يرافقه الحاخام الأكبر في فرنسا حاييم كورسيا.

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