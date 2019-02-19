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روسيا تمنع جنودها من حيازة الهواتف الذكية خوفا من التجسس

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صورة أرشيفية

عدل البرلمان الروسي قانونا اليوم الثلاثاء لمنع الجنود من حيازة هواتف ذكية أثناء أوقات الخدمة ، بسبب مخاوف من التجسس.

وقال مجلس النواب في بيان أنه يُحظر على أفراد الجيش الروسي أيضا نشر معلومات حول أنشطتهم على الإنترنت .

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وأفاد البيان بأن التشريع كان ضروريا لأن الأفراد العسكريين "يحظون باهتمام خاص لدى الخدمات الخاصة في الحكومات الأجنبية ولدى الإرهابيين والمنظمات المتطرفة".

ويحظر التشريع بشكل محدد على الأفراد العسكريين "امتلاك أجهزة إلكترونية شخصية" يمكنها تخزين الصور أو مقاطع الفيديو ، أو يمكن استخدامها للدخول على الإنترنت أو تحديد الموقع الجغرافي.

 

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