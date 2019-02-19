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الحكومة اليمنية ترفض أي إعادة انتشار حوثية في الحديدة دون تحديد طبيعة القوات البديلة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

حذر وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار من انسحاب شكلي للحوثيين في الحديدة، مشددا على ضرورة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة دفعة واحدة.

كما رفض وفد الحكومة اليمنية الشرعية، أي إعادة انتشار حوثية في الحديدة دون تحديد طبيعة القوات البديلة.

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