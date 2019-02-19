الان تتابع الحكومة اليمنية ترفض أي إعادة انتشار حوثية في الحديدة دون تحديد طبيعة القوات البديلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
حذر وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار من انسحاب شكلي للحوثيين في الحديدة، مشددا على ضرورة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة دفعة واحدة.
كما رفض وفد الحكومة اليمنية الشرعية، أي إعادة انتشار حوثية في الحديدة دون تحديد طبيعة القوات البديلة.
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