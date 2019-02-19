الارشيف / اخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الثلاثاء, 14 جمادى الآخر 1440 هجريا, الموافق 19 فبراير 2019 ميلاديا

الفيديوهات

البوم الصور

موعد صلاه العشاء 05:50 م

← ← قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز
نشر قبل 57 دقيقة - 4:54 م, 19 فبراير 2019 م

التعليقات: 0

قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، دخول شاحنات إلى آخر جيب يتبع تنظيم داعش في الباغوز شرق سوريا، لإجلاء المدنيين المتبقين.

Advertisements
ae09b2eb35.jpg

روابط ذات صلة

قوات سوريا الديمقراطية تطالب ببقاء جزء من القوات الأمريكية

قوات سوريا الديمقراطية تطالب ببقاء جزء من القوات الأمريكية

54:06 م - 18 فبراير 2019

قسد: سجوننا غير قادرة على استيعاب عناصر داعش

قسد: سجوننا غير قادرة على استيعاب عناصر داعش

32:04 م - 18 فبراير 2019

عشرات الدواعش الأتراك يستسلمون في سوريا

عشرات الدواعش الأتراك يستسلمون في سوريا

17:11 ص - 18 فبراير 2019

ترامب: سنفعل قانون حالات الطوارئ الوطنية اليوم لبناء الجدار مع المكسيك

ترامب: سنفعل قانون حالات الطوارئ الوطنية اليوم لبناء الجدار مع المكسيك

00:07 م - 15 فبراير 2019

03cdddd479.jpgreport this ad

2019 جميع الحقوق محفوظة, صحيفة الخليج 365 الالكترونية


x

p?c1=2&c2=20015427&cv=2.0&cj=1

Quantcast
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا