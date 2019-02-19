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الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الثلاثاء, 14 جمادى الآخر 1440 هجريا, الموافق 19 فبراير 2019 ميلاديا
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، دخول شاحنات إلى آخر جيب يتبع تنظيم داعش في الباغوز شرق سوريا، لإجلاء المدنيين المتبقين.
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