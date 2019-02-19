الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الثلاثاء, 14 جمادى الآخر 1440 هجريا, الموافق 19 فبراير 2019 ميلاديا الفيديوهات البوم الصور موعد صلاه العشاء 05:50 م ← ← قوات سوريا الديمقراطية تعلن دخول الحافلات لإجلاء المدنيين المتبقين في الباغوز نشر قبل 57 دقيقة - 4:54 م, 19 فبراير 2019 م التعليقات: 0 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، دخول شاحنات إلى آخر جيب يتبع تنظيم داعش في الباغوز شرق سوريا، لإجلاء المدنيين المتبقين. Advertisements روابط ذات صلة قوات سوريا الديمقراطية تطالب ببقاء جزء من القوات الأمريكية 54:06 م - 18 فبراير 2019 قسد: سجوننا غير قادرة على استيعاب عناصر داعش 32:04 م - 18 فبراير 2019 عشرات الدواعش الأتراك يستسلمون في سوريا 17:11 ص - 18 فبراير 2019 ترامب: سنفعل قانون حالات الطوارئ الوطنية اليوم لبناء الجدار مع المكسيك 00:07 م - 15 فبراير 2019 report this ad 2019 جميع الحقوق محفوظة, صحيفة الخليج 365 الالكترونية



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