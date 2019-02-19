الان تتابع محادثات بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، عبر الهاتف. بحسب وكالة الأنباء الروسية. وبحث الجانبان ، خلال مكالمة هاتفية ، العديد من القضايا المشتركة، كما بحثا أوجه التعاون بين البلدين.

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