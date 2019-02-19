الان تتابع محافظ البنك المركزي اليمني: ميليشيا الحوثي أدخلت أموالا مزورة للبلاد وصادرنا كميات منها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، أدخلت أموالًا مزورة يجري متابعتها وضبطها، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة كميات منها ويتم التنسيق مع دول الجوار لإغلاق الحدود أمام عمليات التهريب.

وأضاف في تصريحات حسب ما أعلنته صحف يمنية، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي تقوم بعمليات غسل أموال بطرق مختلفة أبرزها بيع المشتقات النفطية القادمة لأحد الموانئ بالريال اليمني رغم أنها قُدّمت بشكل مجاني وتحول العوائد لدولارات وتهريبها خارج البلاد.