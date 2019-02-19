شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سكرتير محافظة الشرقية بالبرلمان: نحتاج نصف مليار جنيه للنهوض بمنظومة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة مقدم من النائب رائف تمراز بشأن الازدحام المرورى داخل وسط مدينة صان الحجر، فضلا عن مطالبة مديرية الطرق بالبدء فى تنفيذ طريق دائرى بطول 1200 متر يربط المحمودية والجمالية وصان الحجر، مع تطوير طريق صان الحجر الحسينية التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وعدم استكمال مجموعة من الطرق بالمحافظة.

وقال النائب رائف تمراز، فى كلمته خلال الاجتماع: "صان لحجر ملتقى ثلاث محافظات، ونريد إنشاء طريق محورى بسبب ازدحام المرور، وهو طريق المحمودية، وسيحل مشكلة كبيرة فى حالة إنشائه، وتم البدء فيه بالفعل ثم توقف العمل فيه ولا نعرف السبب، فالطريق يحتاج تكلفة 45 مليون جنيه".

ورد سكرتير عام محافظة الشرقية، اللواء حسين الجندى، مؤكدا أنه تمت إزالة جميع الإشغالات وأعمدة الإنارة لتوسعة الطريق، وتم فتح محور طريق بديل لصان الحجر، مشيرا إلى أنه عندما تولى منصبه كسكرتير عام محافظة الشرقية منذ 4 شهور، طلب من النواب أن يحصلوا على موافقة باعتماد مالى لحل مثل هذه الإشكاليات، و"نحن فى ىالشرقية تواجهنا مشكلة عدم استكمال بعض الطرق، فعدد سكان المحافظة 8,5 مليون مواطن، لدينا عشر سكان مصر وميزانيتنا 427 مليون جنيه، فساعدونا كيف نحل هذه المشكلات، نحتاج لاعتمادات مالية".

وتابع: "هناك 3 مستويات للطرق، منها طرق مهمة جدا تربط بين المحافظات وطرق متوسطة الأهمية تربط بين المراكز، وطرق أقل أهمية تربط بين القرى، وتم وضع تصور للارتقاء بمنظومة الطرق فى محافظة الشرقية وتأهيلها وعرضها على رئيس الوزراء، والتكلفة الخاصة بطرق محافظة الشرقية نصف مليار جنيه".

ومن جانبه، أوضح اللواء حمدى الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بحصر كل الطرق الداخلية وعددها وتأهيلها.

فيما، أشار ممثل مديرية الطرق بمحافظة الشرقية، إلى أن الطريق المشار إليه فى طلب الإحاطة تم إدراجه فى الخطة بالسنة المالية وخلال 15 يوما سيتم العمل فى الطريق، وسيتم تنفيذه، ورد السجينى: "هذا الطريق شوفوا حل له خارج الصندوق والموازنات".

ومن جانبه، قال النائب مجدى مرشد: "أسوأ طرق موجودة فى مصر هى طرق محافظة الشرقية، ونحتاج لجنة من الإدارة المحلية فى البرلمان تنزل وتعاين بنفسها، هناك طريق لنا عشر سنوات نقول يعاد لأصله بعد الحفر ولم يحدث، والمحافظة كل ما نقول طرق يقولولنا يوجد 45 مليون جنيه فقط للطرق والرصف، وهذه حجة لعدم الرصف".