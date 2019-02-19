شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: حادث الدرب الأحمر الإرهابى يؤكد عزم مصر على استئصال الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب،حادث الدرب الأحمر الإرهابى الذى وقع أمس، واستشهد على إثره 3 رجال من الشرطة وعدد من المصابين، قائلا: "ستعيش مصر وستقضى على الإرهاب بفضل أبطالها الأفذاذ وشهدائها الأبرار من رجال الشرطة والجيش".

وأكد متولى، فى تصريحات له، على أن هذا الحادث الذى وقع فى وسط الكتلة السكنية شديدة الزحام، يؤكد الوعى الكامل والتام لرجالنا الأبطال بأنهم يرصدون كل حركة لكل إرهابى وإنما يهمه القتل والتدمير فقط، وأن هذا الحادث يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على عزم الشعب المصرى بأبطاله ورجاله على استئصاله، وأنهم وهبوا أرواحهم لربهم من أجل أن تعيش مصر، ويعيش أهلها فى أمان إلى يوم الدين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الحادث تحديدا وما سبقه فى مسجد الاستقامة بيومين يبعث برسالة خوف ورعب فى قلوب من تسوله له نفسه، بأن ينشر الإرهاب والدمار أن رجال مصر هم بالمرصاد لكم أيها الخونة الجبناء.

وفى نفس السياق أدان النائب محمد العقاد، الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع إثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد العناصر الإرهابية، بمنطقة "الدرب الأحمر"، وانفجرت أثناء محاولة ضبطه.

ونعى العقاد فى بيان له اليوم الثلاثاء، شهداء الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر، مؤكدا أن مصر على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، متابعا: "نقدم أرواحنا فداء لهذا الوطن ولن تستطيع قلة ايا كانت أن تنال من عزيمتنا".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجماعات الإرهابية تريد أن تسقط الدولة ولكنها لن تنجح وسيتصدى لها الشعب المصرى وقواته المسلحة وشرطته الباسلة، لافتا أن كل هذه المحاولات البائسة التى يقومون بها تؤكد أن هذه القلة الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة وأصبحت متخبطة والضربات الأمنية افتقدتها توازنها.