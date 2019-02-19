وزير التعليم: شريحة "موبايل بـ5 جنيه" لـ"تابلت" طلاب المدارس

بورسعيد - طارق الرفاعي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توفير شريحة لشبكة محمول بسعر حوالي ٥ جنيهات لطلاب الصف الأول الثانوي الذين يحملون "التابلت".



وأشار الوزير، خلال تفقده مدرسة علم الدين الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، إلى أن الطلاب يتمكنون من خلال تلك الشريحة من الدخول مجانا إلى بنك المعرفة.



الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالديوان العام، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من...