النجاري: لن ندخر أي جهد في تقديم الدعم للبنان

أكد السفير المصري في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​ عقب لقائه وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ "أنني سعدت كثيرا بلقاء الحسن مع وفد من ​السفارة المصرية​، وقد اطلعت منها على ما تفكر ان تقوم به في المرحلة المقبلة"، مشيراً الى ان "هناك امكانا كبيرا للتعاون وتقديم الدعم ل​وزارة الداخلية​".

وأوضح النجاري "أننا لن ندخر أي جهد في تقديم الدعم، كما هو الحال في مختلف المجالات، لدينا قدرات يمكنها أن تكون مفيدة جدا بالنسبة الى وزارة الداخلية، ونتمنى لها التوفيق. وهناك مساعدات تقنية من مختلف الانواع في مسائل تتعلق بالتدريب وبأمور مختلفة، والوزيرة تدرس الآن مجمل القضايا المطروحة في الوزارة، ونحن جاهزون لتقديم اي دعم من خلال الخبرات التي نملك في مصر".