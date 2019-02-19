افرام: يجب متابعة خطة ماكينزي عبر منظومة متكاملة

أكد رئيس لجنة ​الاقتصاد​ الوطنيّ والتجارة والصناعة والتخطيط النائب ​نعمة افرام​ خلال ورشة عمل حول رؤية ​لبنان​ الاقتصادية بالتعاون مع ماكنزي في ​مجلس النواب​ على "أهمية مناقشة التقرير لتحديد رؤية ماكينزي التي قدّمت كمسودة، في سبيل تكوين خطة جامعة وعابرة، تكون الأساس لمشروع يتكامل بخطة عمل تنفيذيّة بين كل الوزارات هدفها الأول خلق 30 ألف فرصة عمل"، مشيرا الى ان "خطة ماكينزي يمكن أن تكون البداية ولكن يجب متابعتها عبر منظومة متكاملة تعالج البنى التحتيّة، القوانين، وتطوير وفتح أسواق جديدة ... لتواكب ورشة الانقاذ الاقتصاديّة الحكوميّة بالتشريعات والرقابة ومن خلال الحرص على المساهمة في تكبير حجم الاقتصاد".

وأكّد على الدعم الكامل من لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية لدور ​الحكومة​ ومساعدتها على بلورة هذه الخطة".