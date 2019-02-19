قائد سلاح الجو الايراني: سنرد على اي تهديد باقوى ما يمكن

اكد قائد القوة الجوية للجيش ال​ايران​ي العميد طيار عزيز نصير زادة ان "ايران سترد على اي تهديد باقوى صورة ممكنة وبما يجعل العدو نادما على فعلته"، مشيراً إلى "الدور المؤثر للقوة الجوية في انتصار ​الثورة الاسلامية​"، لافتاً إلى أنه "خلال فترة الكفاح ضد نظام الطاغوت تبلورت الهيكلية الثورية للقوة الجوية التي تواجدت جنبا الى جنب مع الشعب في جميع الساحات".

ولفت إلى أن "القوة الجوية قوة عقائدية نصيرة وداعمة على الدوام للثورة و​الجمهورية​ الاسلامية وهي على استعداد دائم لتنفيذ المهام الموكلة لها لصون وتعزيز امن البلاد"، مشيراً إلى "اقتدار الجمهورية الاسلامية"، مضيفاً: "الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الوحيدة التي وقفت باقتدار امام ​اميركا​ في مختلف المجالات وخلقت التحدي امام استراتيجيات جميع ​المدارس​ غير الالهية".

وأشار إلى "اننا والى جانب سائر ​القوات​ المسلحة سنرد على اي تهديد باقوى صورة ممكنة وسنجعل العدو نادما على اي تصرف اخرق قد يقوم به ولن نسمح بالمساس بامن البلاد".