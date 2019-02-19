لاريجاني: إيران مستعدة لتعزيز العلاقات مع الصين

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ ان "​ايران​ مستعدة لتعزيز علاقاتها مع ​الصين​ في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين البلدين كانت على الدوام مفعمة بالصداقة والمودة بين الشعبين".

واشار لاريجاني الى إن "الوفد الإيراني جاء الى الصين لبحث توسيع التعاون بين البلدين"، مضيفا: "ان البلدين، دعم كل منهما الاخر في برهات مختلفة".