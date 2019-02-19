"قوات سوريا الديمقراطية": شاحنات تدخل آخر جيب لداعش بشرق سوريا لإجلاء المدنيين

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر في "​قوات سوريا الديمقراطية​"، أنّ "شاحنات تدخل آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا، لإجلاء المدنيّين المتبقين".

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