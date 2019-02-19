سفير الهند بتركيا: السياحة بين البلدين ارتفعت 80 بالمائة

لفت سفير الهند في ​تركيا​، سانجاي باتاتشاريا إلى أن "الحركة السياحية بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا بنسبة 80 بالمئة"، مشيراً إلى أن "معظم السياح الهنود يفضلون زيارة مدينة ​إسطنبول​ والولايات الساحلية الجنوبية في تركيا".

كما أشار إلى "مشاركة 60 من المستثمرين الهنود في المعرض السياحي المقام مؤخرا في إسطنبول"، معرباً عن "شكره وامتنانه للسلطات التركية، لتعزيتها على خلفية مقتل 44 من ​الشرطة الهندية​ في ​كشمير​ قبل أيام".