يونكر يستقبل ماي غدا الأربعاء للتباحث بشأن "بريكست"

أعلن رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، أنّه سيستقبل رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، يوم غد الأربعاء، للتباحث بشأن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​".

وتمّ الإعداد لهذا اللقاء أثناء اجتماع جمع الاثنين الوزير البريطاني المكلف بملف "بريكست" ستيفان باركلي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون "بريكست" ​ميشال بارنييه​.

من جهته، لفت المتحدث باسم يونكر، مرغريتيس سكيناس، إلى أنّ "بارنييه كرّر قوله إنّ الدول الـ27 لن تعيد فتح معاهدة الانسحاب"، الّتي تمّ التفاوض بشأنها مع ماي ورفضها ​البرلمان البريطاني​ في كانون الثاني الماضي.

ولفت إلى أنّ "الأوروبيين لا يمكنهم القبول بتحديد مهلة زمنية لـ"شبكة الأمان"، ولا إضافة بند يتيح الخروج منها بصورة أحادية".