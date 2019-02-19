ريتشارد: مخاوف أميركية بشأن الدور المتنامي لمنظمة بالحكومة لا تزال تحتفظ بميليشيا

اشارت ​السفيرة الاميركية​ اليزابيث ريتشارد بعد لقائها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى انها "هنأت الحريري على نجاح حكومته في نيل الثقة، اضافت كنت صريحة أيضا مع الحريري حول المخاوف الأميركية بشأن الدور المتنامي لمنظمة في هذه الحكومة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وهي تستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي. وهي قرارات تعرض لبنان للخطر، وتستمر ايضا بانتهاك ​سياسة​ الحكومة ب​النأي بالنفس​ من خلال المشاركة في نزاع مسلح في ثلاثة بلدان أخرى على الأقل. إن هذه الحالة لا تسهم في الاستقرار، وفي الواقع، إنها تزعزع الاستقرار بشكل أساسي".

وتابعت قائلة "مع ذلك، فإنني آمل بشكل كبير ألا ينحرف لبنان عن مسار التقدّم الذي هو أمامه الآن. وبناء على ذلك، أحضرت معي فريقا من كبار المسؤولين بالسفارة، يضم مديرة ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ في لبنان، والملحق العسكري، ومستشار شؤون اللاجئين، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية من أجل مراجعة مدى اتساع وعمق الدعم الأميركي المتاح للمساهمة في تنمية لبنان. ولمساعدة المجتمعات اللبنانية على التعامل مع المطالب غير المسبوقة المفروضة عليها بعد هروب جيرانها السوريون من وحشية نظام الأسد. ولبناء جيش قادر ومحترم يحمي مواطنيه تحت القيادة السيادية لقادته المنتخبين؛ ولمعالجة مجموعة من القضايا الاقتصادية الصعبة". اضافت "لقد قلت لرئيس الوزراء أن الولايات المتحدة فخورة بأن تكون أكبر مزوّد للمساعدات الإنمائية والإنسانية والأمنية للبنان، والتي ارتفعت لأكثر من 825 مليون دولار خلال العام الماضي فقط. منذ هجرة أول لبناني إلى الولايات المتحدة في العام 1850، إلى قيام أميركيين بتأسيس ​الجامعة الأميركية​ في بيروت و​الجامعة اللبنانية الأميركية​ ، حتى اليوم ، فيما نستثمر مليار دولار ببناء سفارة جديد في عوكر. .نحن نريد مواصلة دعمنا الطويل والشامل للبنان". وكما قال الوزير بومبيو مؤخرًا: "نحن شركاء مع لبنان لتحقيق نتائج جيدة لشعب لبنان".