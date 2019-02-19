نقلت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مستشار ئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ أن "​واشنطن​ أبلغتنا أن انسحابها من ​سوريا​ سيكون قبل أول نيسان".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي لسبوتنيك: واشنطن أبلغتنا أن انسحابها من سوريا سيكون قبل أول نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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