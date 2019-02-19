بري: خائف على الحكومة من نفسها وأي وزير يرفض دعوة المدعي العام المالي سيُحاسب

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له أمام نقابة الصحافة"، إلى "أنّني لست خائفًا على الحكومة إلّا من الحكومة نفسها، وأي وزير يرفض دعوة المدعي العام المالي علي ابراهيم، سيُحاسب".
وركّز بموضوع الزواج المدني، على أنّ "وزيرة الداخلية ريا الحسن لم تقل أي شيء خطأ وكلّ ما قالته انّها ستعقد مشاورات حول الموضوع، فلماذا إثارة هذه الضجة؟".
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