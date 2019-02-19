السفارة الأميركية في بغداد: سنغادر العراق في حال طلبت حكومته ذلك

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ أن "​القوات​ الاميركية ستغادر الأراضي ​العراق​ية في حال طلبت ​الحكومة العراقية​ ذلك"، مشيرةً إلى أن "وجود ​القوات الأميركية​ في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وهذه القوات و​التحالف الدولي​ و​الناتو​ ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك".

وأشارت إلى أن "القوات ​الأمن​ية العراقية ليست جاهزة حتى الآن لحفظ الأمن إلا بمساعدة من القوات الأجنبية المتواجدة بالعراق"، منوهة بـ"عدم وجود قواعد أميركية في العراق بل يوجد مدربون ومستشارون".