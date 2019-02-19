علمت "​النشرة​" أن شرطة ​بلدية بيروت​ تقوم بقمع مخالفات المحال الموجودة بمنطقة الكارانتينا قرب ​مرفأ بيروت​، والتي تعتبر ملكا للبلدية. وتشير المعلومات الى أن البلدية كانت قد أنذرت أكثر من مرة شاغلي المحال قبل مدة، ولم يستجيبوا، لذلك كان لا بد من التحرك لمكافحة كل المخالفات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية بيروت تزيل المخالفات بمنطقة الكارانتينا قرب مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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