وزير التعليم: نسعى لرفع دخل المدرس إلى 10 آلاف جنيه شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل ألا يقل دخل المعلم عن 10 آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وطلاب بالمدارس، أنه يعلم أن هذا أمر صعب ولكن الدولة تسعي لتحقيقه.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن المعلمين يستحقون أكثر من ذلك، حتى يتفرغوا للمدرسة، ويجري الآن البحث عن أفكار خارج الصندوق لتحسين أحوال المعلمين لأنهم عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالديوان العام، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية، ومدى استيعاب الطلاب للتعامل معه.